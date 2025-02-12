Егорьевские школьники предложили идеи по развитию бизнеса на территории набережной

В Егорьевске проходит большой цикл встреч и мероприятий, где жители муниципалитета озвучивают, какой хотели бы видеть обновленную набережную реки Гуслицы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, проект благоустройства этой территории в этом году примет участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Своим взглядом на локацию уже поделились представители администрации, музейные сотрудники, специалисты Молодежного центра «Маяк» и другие неравнодушные граждане. По результатами проведенных опросов по наполнению территории получили порядка 1200 ответов.

Особенно значима набережная Гуслицы для учащихся и педагогов Георгиевской гимназии. По двум причинам. Во-первых, практически на берегу реки стоит здание начальной школы гимназии. Во-вторых, на базе учебного заведения открыты классы с предпринимательским уклоном, которым интересно развитие бизнеса на новой территории. К школьникам обратились за свежими идеями по привлечению предпринимателей.

Встречу провели в формате бизнес-игры. Учащимся предстояло вспомнить, какие предприятия существуют в Егорьевске и каким образом они могли бы открыть одну из своих точек на обновленной набережной. Школьники сошлись в идее открытия точки общепита и предложили несколько креативных идей для привлечения посетителей: фотобудка с моментальными фото на фоне известной Хлудовской фабрики, возможность покормить уток, которых очень любят местные жители и другие.

Помимо кафе прозвучали идеи создания точек проката самокатов и велосипедов, детских игровых площадок, небольшой лодочной станции, школы интеллектуального развития. Игра принесла не только новые идеи в концепцию развития Гуслицы, но и научила учащихся предпринимательских классов всегда помнить о запросах потенциального потребителя, его маршруте, когда он отправляется к точке предприятия и когда уходит от нее, напомнила и о запросах предпринимателей — как коммерческих, так и некоммерческих. Работы учащихся предпринимательского класса Георгиевской гимназии представят на оценку экономисту-аналитику, который даст свои комментарии школьникам. Лучшие идеи увидят действующие егорьевские предприниматели, встречи с которыми еще предстоят.

По завершении игры школьников пригласили на встречу по соучаствующему проектированию набережной р. Гуслицы, которая состоится в этот четверг во Дворце культуры им. Г. Конина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.