Егорьевская семейная команда заняла 1 место на областном спортфестивале

В Егорьевске прошел региональный спортивный фестиваль «Семейная команда» в рамках Всероссийского проекта «Вызов Первых». Его организовало Движение Первых с целью укрепления здоровья, вовлечения детей и членов их семей в занятия физкультурой и спортом, а также повышения значимости традиционных семейных ценностей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сейчас продвижение семейных ценностей особенно важно. Удивило то, что у многих команд здесь свои семейный футболки, гимны, флаги — это очень здорово!» — отметил специалист отдела реализации проектов «Движения Первых» Савелий Ханджиев.

Состязания прошли в спортивном зале Егорьевского авиационного технического колледжа им. В. П. Чкалова. 15 семейных команд из Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Луховиц, Каширы и Электростали соревновались в 6-ти дисциплинах: классики, вышибалы, метание мяча в цель, скакалки, эстафеты и городки.

«Важнее всего было то, как семьи провели время вместе, наслаждаясь атмосферой единства и сплоченности. Они сделали важный шаг к укреплению семейных ценностей и показали, как спорт может объединять. Мы уверены, что такие мероприятия помогают нам становиться ближе, и создают еще больше счастливых воспоминаний!» — отметили в группе Егорьевского отделения Движения Первых ВКонтакте.

По итогам Фестиваля первое место заняла егорьевская семья Курдюмовых — команда «Без паники».

«Мы думали, наше третье место отдали кому-то, но мы первые! Ну, Первые! Потрясающе! Очень понравился фестиваль», — поделились впечатлениями Игорь и Карина Курдюмовы.

Второе место у команды «Марка» из Луховиц, третье — у «Непобедимых» из Каширы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.