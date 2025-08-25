Егорьевск стал победителем Всероссийского конкурса малых городов

Проект комплексного благоустройства набережной реки Гуслица в подмосковном Егорьевске стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Инициатива охватит территорию общей площадью 2.5 гектара в историческом центре города, включая участок вдоль реки и прилегающую улицу Парижской Коммуны, которая связывает водную артерию с главной площадью.

Ключевыми задачами проекта, как сообщили в ведомстве, являются создание комфортного, безопасного и доступного общественного пространства. Планируется оснастить территорию необходимой инфраструктурой и уникальными рекреационными зонами, одновременно подчеркнув историческую значимость места через интеграцию элементов культурного наследия. Особое внимание будет уделено сохранению и развитию природного потенциала набережной с бережным отношением к экосистеме реки Гуслица и масштабным озеленением.

Уже существующий благоустроенный участок набережной доказал свою востребованность, став популярной площадкой для мероприятий молодежного центра «Маяк». Здесь регулярно проводятся фестиваль «Жаркое лето» и мероприятия формата «Открытый микрофон». Новая концепция позволит значительно расширить программу событий и проводить их в более удобных условиях. В перспективе на обновленной территории планируется организация крупных мероприятий, включая фестиваль уличной культуры «Открытый город» и городской семейный фестиваль «Добродень».

Перенос «Добродня» с удаленной площадки молодежного центра в сердце города, по замыслу авторов проекта, поможет привлечь больше участников и создать по-настоящему яркую атмосферу. Для фестиваля «Открытый город», который сейчас сталкивается с дефицитом инфраструктуры в парке «200 лет Егорьевску», на новой набережной предусмотрят специальную стену для уличных художников, что сделает Егорьевск центром притяжения для мастеров граффити со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.