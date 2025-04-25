Егорьевск присоединился к Международной акции Единой России «Диктант Победы»

24 очных площадки для написания «Диктанта Победы» организовали в Егорьевске. Эта масштабная акция Единой России с 2019 года объединяет тех, кому небезразлична история Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Егорьевск.

В этом году диктант написали в 80 странах мира. Для желающих принять участие в тестировании офлайн его организовали в школах, вузах, колледжах, на площадках силовых структур и партнерских организаций.

В муниципальном округе Егорьевск центральной площадкой уже традиционно стал местный историко-художественный музей. Здесь к тестированию присоединились более 20 человек, в том числе глава муниципалитета Дмитрий Викулов. Он отметил, что важно привлекать к таким акциям молодежь, чтобы история хранилась в памяти поколений и никогда не была переписана.

«Уже несколько лет подряд мы рады принимать на своей площадке известных лиц города — это и наша администрация, и депутаты, и ветераны. Отрадно видеть и нашу молодежь, для которой особенно важно, что историю страны преподносят в таком интересном формате», — сказала директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Артемова.

На решение 25-ти заданий отвели 45 минут. Участникам диктанта предстояло назвать известные битвы, города-герои, вспомнить даты основных событий и фамилии тех, кто сражался за мир, и кто ведет эту борьбу в наше время. Ведь история — это не только то, что было, но и то, что происходит сейчас. Диктант написал и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Гусев.

«Диктант Победы — это очень важно. Молодежь должна знать хотя бы фамилии тех, кто сражался за нашу Родину. А мы, старшее поколение, написав диктант подаем им пример к изучению истории. Для меня особенными стали вопросы о специальной военной операции, потому что я сам прошел через это, я понимаю, какие чувства испытывали и в те времена, и сейчас», — поделился Дмитрий Гусев.

Один из участников — активист Молодой Гвардии Единой России Семен Гафуров — также отмечает значимость вопросов, связанных с героями СВО. Он регулярно участвует в гуманитарных миссиях на освобожденных территориях, знакомится с участниками спецоперации и считает, что знать героев настоящего, помогать им — долг каждого.

По окончании акции все получили сертификаты участников. А результаты теста можно будет узнать в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.