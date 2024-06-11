ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам сдаст 281 тысяча человек

По данным Рособрнадзора, для сдачи ЕГЭ по биологии, истории и письменной части по иностранным языкам зарегистрировалась 281 тыс. человек. Экзамены проходят во вторник, сообщает «Интерфакс» .

В этот день для проведения испытаний будут открыты свыше 4 тыс. экзаменационных пунктов. За ходом ЕГЭ будут следить примерно 9 тыс. общественных наблюдателей, а еще сотрудники Рособрнадзора и подведомственных ему организаций.

ЕГЭ по биологии планируют сдать 116 тыс. участников, экзамен пройдет в 88 регионах РФ и за границей. Его продолжительность — 3 часа 55 минут. Минимальный проходной балл — 36 баллов.

Свыше 81 тыс. человек напишет ЕГЭ по истории, экзамен состоится во всех российских регионах и за рубежом. Время на сдачу экзамена — 3 часа 30 минут, а минимальный проходной балл — 32 балла.

На письменную часть ЕГЭ по английскому языку зарегистрировались более 82 тыс. человек, ее проведут во всех регионах страны и за рубежом. Время для выполнения заданий по европейским языкам — 3 часа 10 минут, по китайскому языку — 3 часа. Минимальный проходной балл — 22 балла. Письменную и устную части экзамена оценивают в совокупности.

Результаты экзаменов, сданных во вторник, станут известны не позднее 26 июня.