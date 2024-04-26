Ефремов сможет снова подать на УДО через полгода

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии. Член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов назвал ситуацию вокруг артиста странной, сообщает Общественная Служба Новостей .

Актеру были наложены взыскания за два нарушения режима в белгородской колонии, где он отбывает наказание. Эти нарушения оказали влияние на решение относительно освобождения Ефремова.

Краснов отметил, что ранее СМИ сообщали о рекомендации колонии относительно УДО актера. Адвокату Ефремова также советовали подать соответствующее прошение в суд. Однако теперь, по мнению Краснова, становится ясно, что наличие взысканий стало препятствием для освобождения по имеющимся условиям.

Краснов полагает, что поступающая о ситуации с Ефремовым информация противоречива, и неясно, когда и каким образом актер получил эти взыскания.

По словам почетного адвоката, при отказе суда в УДО повторная подача ходатайства возможна только через полгода. Это означает, что Михаилу Ефремову придется продолжать отбывать свое наказание в колонии.