Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе Москвы по программе КРТ

Неэффективно используемые участки на юге столицы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект решения есть на сайте правительства Москвы.

Участки находятся по адресу: 2-й Кожуховский проезд. Рядом расположен Симоновский причал, а также станции метро «Технопарк», «Автозаводская», «ЗИЛ» и одноименная станция линии МЦК.

«Два участка общей площадью 29,24 гектара на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», — прокомментировал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман подчеркнул, что этот проект предусматривает возведение 525 тыс. кв. м жилой недвижимости и 569 тыс. кв. м социальных и общественно-деловых объектов.

«Кроме того, на территории построят офисы, торгово-развлекательные комплексы, магазины, банковские отделения, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки транспортных средств и автомастерские», — подчеркнул Гаман.

Также тут будут располагаться образовательный комплекс, который будет состоять из школы для 1,12 тыс. учащихся и детского сада для 350 воспитанников, а также еще один детский сад, который будет вмещать в себя 200 детей.

По программе КРТ в Москве образуются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на различных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га.