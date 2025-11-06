Ефимов: за 9 месяцев в Москве за госуслугами в сфере имущества обратились более 90 тыс раз

За первые три квартала 2025 года московские специалисты рассмотрели более 90 тыс. заявок на получение государственных услуг в сфере земельно-имущественных отношений. Свыше 70% этих обращений были поданы в цифровом формате через портал mos.ru, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Все государственные услуги в сфере земельно-имущественных отношений доступны для москвичей в электронном виде на mos.ru. Это позволяет запрашивать необходимые документы, заключать договоры аренды и купли-продажи объектов недвижимости онлайн. Ежедневно специалисты Департамента городского имущества обрабатывают около 500 заявок», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности за девять месяцев 2025 года физические и юридические лица подали более 90,6 тыс. обращений за госуслугами. Из них порядка 65,8 тыс. заявок были оформлены в удаленном режиме.

Департамент городского имущества предлагает 21 государственную услугу в земельно-имущественной сфере. Они в первую очередь предназначены для организаций, и получить их можно исключительно в онлайн-формате. В жилищном секторе москвичам доступно семь госуслуг, и основными их получателями являются граждане. Две из этих услуг предоставляются только через портал mos.ru, а остальные пять — как в электронном, так и в бумажном виде.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, ключевая задача города — обеспечить максимальное удобство при получении государственных услуг. Для этого мы изучаем отзывы от граждан и компаний и совершенствуем внутренние процедуры.

«По итогам девяти месяцев больше всего обращений — свыше 18 тысяч — поступило по вопросу предоставления информации и документов о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года. Несмотря на то, что регламентный срок оказания услуги составляет 14 дней, в большинстве случаев заявители получают нужные сведения в течение получаса. Это возможно, если они обратились в рабочие часы и представили всю необходимую информацию», — сказала Соловьева.

Еще одной востребованной госуслугой является возможность заключить договор социального найма и дополнительные соглашения к нему. Она была запущена на mos.ru несколько лет назад и объединила две услуги, которые раньше были доступны только в «бумажном» виде. В советское время квартиры предоставлялись по ордеру на жилое помещение или решению властных органов, и многие до сих пор проживают на основании этих старых документов. Жители столицы могут обратиться в Департамент для оформления договоров социального найма. Это необходимо, например, для последующей приватизации жилья. Также этой услугой пользуются граждане, которые хотят внести правки в договоры, на основе которых им было предоставлено жилье. За девять месяцев 2025 года москвичи подали более 16 тыс. заявлений на получение этой услуги.

Третье место по популярности занимает госуслуга, позволяющая присвоить, изменить или аннулировать адрес объекта недвижимости. До перевода в электронную форму на ее предоставление требовалось 45 рабочих дней. Цифровизация и оптимизация позволили сократить этот срок: сначала до 17 дней, затем до 12, а сейчас услуга оказывается всего за пять рабочих дней. В период с января по сентябрь 2025 года поступило почти 13,6 тыс. заявок на адресацию.

Разработка и совершенствование электронных услуг и сервисов осуществляются столичным Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Формирование, развитие и поддержка инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление социально значимых и иных услуг в цифровой форме, соответствуют целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».

