Ефимов: в столице определили победителей ХI конкурса «Планета Москва»

Свыше 200 человек прислали около 2 тыс. фоторабот, которые посвящены столице, на конкурс фотографии «Планета Москва — 2024», поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Выставка проходит по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6.

В текущем году к уже существующим номинациям «Москва и москвичи. Комфортный город», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса» присоединились еще две: «Реновация — новый облик столицы» и «Городской пейзаж. Города России».

«Градостроительная политика Москвы направлена на создание современной городской среды и улучшение качества жизни. Это происходит в том числе благодаря реализации масштабных городских проектов. Один из них — программа реновации, которая касается около миллиона москвичей. Кроме того, большое внимание в столице уделяется созданию социальной инфраструктуры. Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов — зданий школ и детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных сооружений. Вместе с реализацией градостроительных проектов в городе появляются новые точки притяжения и туристические маршруты, которые участники отразили в своих работах», — рассказал заместитель мэра.

Уточняется, что фотоконкурс прошел уже в 11-й раз.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в работах участников отразилось то, что городом гордятся, любуются и хвалят его.

«В этом конкурсе нет проигравших — есть только победители, сумевшие найти вдохновение в динамичном развитии любимого города», — подчеркнул Овчинский.

Организатором конкурса стал департамент градостроительной политики города Москвы. Его информационными партнерами стали информационные агентства ТАСС, РИАМО, АГН «Москва» и газета «Вечерняя Москва».

Победители конкурса были выбраны профессиональным жюри. В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» первое место занял Сергей Киселев с работой «Концерт». В номинации «Реновация — новый облик столицы» лучшим стал Михаил Архипов с работой «Новый район». В номинации «Городской пейзаж. Города России» победу одержал Георгий Ланчевский с работой «В облаках». В номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» первое место занял Михаил Терещенко с работой «Лучшая работа на свете». В номинации «Динамика мегаполиса» лучшим стал Михаил Терещенко с работой «Фестиваль „Открытая вода“ в Москве».

Выставка продлится до 30 августа.