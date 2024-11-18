Ефимов: в школе-гиганте во Внукове завершили кровельные и фасадные работы

Открытие школы-гиганта в столичном районе Внуково планируется в 2025 году. На данный момент там завершили кровельные и фасадные работы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательное учреждение будет способно вместить в себя 2,1 тыс. учеников. Оно возводится по адресу: деревня Рассказовка, 10-й квартал, ул. Бориса Пастернака, з/у 8А.

«Объект станет вторым крупным образовательным учреждением вместимостью 2,1 тысячи человек в ТиНАО и третьим на территории жилого комплекса „Переделкино Ближнее“, где уже построили и ввели в эксплуатацию семь детских садов для более чем 2,2 тысячи воспитанников, а также две школы на 2,1 тысячи и свыше 1,6 тысячи мест соответственно», — рассказал Ефимов.

Он подчеркнул, что на территории возводимого здания уже завершаются работы по благоустройству и установке уличного освещения. После окончания строительства школу передадут в городскую систему образования.

В школе появятся универсальные учебные кабинеты, которые будут оборудованы интерактивными досками, проекторами и современными акустическими системами. Для теоретических и практических занятий в заведении будут находиться два лабораторно-исследовательских комплекса, а также спорткомплекс, который будет иметь пространства внутри школы и на улице.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин поделился подробностями строительства школы-гиганта в Рассказовке. Он отметил, что здесь полностью завершены кровельные, фасадные работы, черновая отделка помещений и монтаж светопрозрачных конструкций.

«Сделан индивидуальный тепловой пункт. Специалисты ведут отделочные работы, монтаж внутренних дверей и витражей, а также инженерных систем. Продолжается установка лифтового оборудования. Его завершение запланировано на ноябрь 2024 года. Всего в школе предусмотрены три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов каждый», — уточнил Жидкин.

На прилегающей территории высадят свыше 100 деревьев и более 3 тыс. кустарников и цветников.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на всех этапах. В ведомстве отметили, что общая площадь школы составит около 30,8 тыс. кв. м. Она возводится с начала прошлого года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ТиНАО с 2012 года было построено порядка 164 образовательных учреждений.