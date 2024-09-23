Ефимов: свыше 92 тыс жителей Москвы приватизировали жилье с 2017 года

С 2017 года свыше 92 тыс. жителей Москвы, которые занимают жилые помещения на условиях социального найма, смогли оформить их в собственность, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Владельцы могут продавать, завещать, дарить и оформлять в залог свое имущество. Кроме этого, владельцам жилья доступно посещение общих собраний собственников, а также у них есть возможность голосования по важным вопросам.

«Существующая в РФ с 1991 года возможность приватизации жилья в феврале 2017 года стала бессрочной. За более чем семь лет москвичи оформили в собственность свыше 92 тыс. квартир. Теперь они имеют право свободно распоряжаться имуществом: продавать, завещать, дарить и оформлять в залог. Каждый житель столицы, занимающий городское помещение по договору социального найма, может воспользоваться этой опцией один раз», — прокомментировал вице-мэр.

Владельцы приватизированного жилья имеют возможность принять участие в принятии решений, которые касаются их дома. В этом году уже было приватизировано свыше 7,2 тыс. помещений.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на сегодняшний день в городе все еще остается около 255 тыс. квартир, которые пока что не были приватизированы.

«Жители Москвы активно приватизируют жилье, которое ранее они занимали по договорам социального найма. В 2022 и 2023 годах они оформили в собственность по 13 тыс. помещений, а с начала текущего — уже более 7,2 тыс. Сейчас в городе остается почти 255 тыс. неприватизированных квартир», — подчеркнул он.

Подать документы на приватизацию жилья в департамент городского имущества можно онлайн через портал mos.ru, обратившись за госуслугой «Приватизация/деприватизация», а также в любом офисе «Мои документы».

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в столице все услуги в сфере жилья и имущества доступны онлайн на портале mos.ru.