Ефимов: строительство подстанции скорой помощи в Царицыне завершено более чем на 60%

В районе Царицыно Южного административного округа столицы продолжается строительство нового корпуса подстанции скорой медицинской помощи с центральным складом. Объект возводится по адресу: Пролетарский проспект, з/у 24/2/1, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современная подстанция скорой помощи площадью около 4 тыс. кв. м возводится на Пролетарском проспекте. Медицинский объект будет рассчитан на шесть бригад. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений, продолжается монтаж фасада и прокладка инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность здания превышает 60%. Основной объем работ планируется завершить в конце текущего года», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Здание имеет лаконичную форму и четкие геометрические линии. Архитектурная выразительность достигается за счет контрастного сочетания белого, серого, терракотового и желтого цветов.

«При возведении подстанции применяются качественные материалы преимущественно отечественного производства. Это позволяет не только обеспечить высокие эксплуатационные характеристики объекта, но и поддерживать российских производителей. Для наружной отделки применена система навесного вентилируемого фасада, что гарантирует долговечность и надежную защиту от атмосферных воздействий. В качестве облицовки использованы металлические кассеты и алюминиевые панели, а для теплоизоляции — негорючая минеральная вата. Цоколь и лестницы входных групп будут отделаны натуральным уральским гранитом», — прокомментировал руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

При отделке помещений применяются износостойкие материалы, соответствующие современным стандартам, а также требованиям пожарной безопасности, гигиены и эксплуатации. Мосгосстройнадзор контролирует все этапы возведения медицинского объекта.

Строительство современной подстанции скорой медицинской помощи позволит создать комфортные условия для работы сотрудников. На первом этаже разместится диспетчерская. Второй этаж отведут под комнаты психологической разгрузки и зоны отдыха. На третьем этаже расположатся административные службы.

Помимо этого, на территории подстанции пройдет комплексное благоустройство.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».