Ефимов: почти на 75% завершена реконструкция набережной «Западный порт»

На западе столицы продолжается масштабная реконструкция зоны отдыха у Москвы-реки — на участке от Филевского парка до театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Один из ключевых этапов этого проекта — территория «Западный порт», где сейчас благоустройство выполнено почти на 75%, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В столице продолжаются активные работы по реконструкции участка набережной Москвы-реки „Западный порт“ от жилого комплекса до Белорусского моста. Это часть большого проекта по созданию общественного пространства от Филевского парка до территории театра „Мастерская П. Н. Фоменко“. Здесь уже завершили устройство 40 секций монолитных подпорных стен, облицовку и монтаж гранитных карнизов. Сейчас идут монтаж вертикальных ограждений и укладка дорожной одежды. Готовность проекта составляет почти 75%, завершить все работы планируется в этом году», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Проект крайне важен для развития города. В результате здесь появится современное, удобное и многофункциональное общественное пространство, открытое для всех москвичей и туристов, — новая точка притяжения. Кроме того, благодаря комплексному благоустройству и масштабному озеленению улучшится экологическая обстановка. Как добавили в Градостроительном комплексе Москвы, вырастет также инвестиционная привлекательность соседних районов, а значит, повысится и качество жизни горожан.

По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, длина обновленной набережной составит 812 метров. Здесь появятся современные велодорожки, спортивные площадки и будет выполнено комплексное озеленение.

«В пешеходной зоне уложат гранитную плитку, на велодорожках — асфальтобетонное покрытие, на беговой дорожке — покрытие из резиновой крошки. Проектом также предусмотрено наружное освещение и архитектурная подсветка в ночное время суток», — сказал Десятков.

Ход работ на всех этапах контролируют специалисты «Контроля Москвы».

За время реконструкции улично-дорожного объекта инспекторы Мосгосстройнадзора провели уже 10 выездных проверок. В них также принимали участие сотрудники ГБУ «ЦЭИИС». Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований на соответствие выполненных работ и примененных материалов требованиям утвержденной проектной документации.