Ефимов: объявлен конкурс дизайн-концепций Музея градостроительства Москвы

Объявлен конкурс на разработку дизайн-концепции для павильона № 51 «Мясная промышленность» на ВДНХ. В скором времени в этом здании расположится Музей градостроительства Москвы. Прием конкурсных заявок начнется 22 сентября 2025 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Главная цель конкурса — сохранить внешний вид памятника архитектуры федерального значения и в то же время представить новое визуальное и функциональное решение, которое позволит приспособить павильон под актуальные культурные форматы.

«Этот конкурс станет важным этапом в создании современного Музея градостроительства Москвы, который будет рассказывать о прошлом, настоящем и будущем столицы. Участникам предстоит разработать концепции мобильных и трансформируемых решений для сменных экспозиций и пространства павильона, которые охватят разные темы градостроительной сферы и смогут изменяться в зависимости от кураторских задач и формата мероприятий», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что этот проект отражает преемственность градостроительных традиций Москвы — от исторических подходов к современным вызовам развития мегаполиса.

Проектные предложения должны учитывать охранный статус объекта культурного наследия и предполагать минимальное вмешательство в оригинальные конструкции.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, город стремится сохранить историческое наследие павильона, включая известную скульптурную композицию «Боец с быком», и одновременно насытить его современными технологиями и новыми смыслами.

«Участникам предлагается использовать световые решения, видеомэппинг, легкие временные конструкции и модульные системы, которые позволят создавать разнообразные экспозиционные сценарии. По итогам голосования членов жюри авторы четырех лучших концепций получат грант в размере миллиона рублей каждый и станут победителями конкурса», — сказал Овчинский.

Прием заявок продлится до 20 октября через специальную ссылку (https://www.museumgrad.ru/). Итоги конкурса планируется подвести в конце октября. К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере архитектуры, дизайна и инженерно-технического проектирования. Организатором выступает Департамент градостроительной политики города Москвы.