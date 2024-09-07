Ефимов: на юге Москвы строят участок дороги с выездом на МСД

В столице активно реализуют второй этап строительства улично-дорожной сети и искусственных сооружений, которые подразумевают переустройство инженерных коммуникаций вдоль улицы Каспийской между Павелецким направлением МЖД и Кантемировской улице. Благодаря новому транспортному узлу улучшится доступность пяти районов на юге столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Транспортный узел станет частью дополнительного маршрута южного направления Московского скоростного диаметра, соединив шестой и восьмой участки с выездом на Бакинскую улицу. Он улучшит доступность пяти районов юга столицы и обеспечит автомобилистам последующий выезд на трассу М-4 „Дон“. Готовность объекта составляет 8%. Всего в рамках проекта предстоит построить 6,8 км дорог, в том числе 5 эстакад длиной более 1 км и 58-метровый тоннель», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что устройство плиты пролетного строения на эстакадах 4 и 5 с улицы Каспийской на юго-восточный участок МСД уже завершено. Весь транспортный узел по контракту должны достроить в I квартале 2026 года.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас строятся опоры эстакад3 и 5, а также идет устройство плиты пролетного строения эстакады 3.

«Три эстакады — № 3, 4 и 5 — в районе примыкания к Московскому скоростному диаметру сейчас возводятся. Одновременно ведутся работы по переустройству инженерных сетей», — пояснил Загрутдинов.

Благодаря реализации проекта улучшится транспортная доступность 5 районов на юге Москвы — Северного Орехово-Борисова, Центрального Чертанова, Западного Бирюлева, Москворечья-Сабурова и Царицина. Также развязка на пересечении Пролетарского проспекта, МСД и Каширского шоссе потеряет часть нагрузки, а пропускная способность Бакинской улицы и Каширского шоссе — увеличится.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что на протяжении всего строительства инспекторы комитета осуществляли надзор за участком улично-дорожной сети.

«С начала работ проведено три контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых проверялось качество работ по устройству железобетонных конструкций эстакад, соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда и содержания стройплощадок», — рассказал Слободчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открывал дорожную связку между Симферопольским шоссе и МСД.