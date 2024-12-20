Ефимов: москвичи смогут переселяться по реновации в другие районы столицы

В столице у жителей домов, которые были включены в программу реновации, существует возможность переехать в новостройки, расположенные вне района их прежнего проживания. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

17 декабря Госдумой РФ был принят проект ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Он вносит коррективы в проведение программы реновации.

Также аналогичная возможность появится и у жителей, которые проживают на условиях соцнайма.

«На сегодня программа реновации предусматривает переселение около 1 млн человек в современные квартиры. Так, город предлагает москвичам равнозначное жилье в новостройках в тех же районах, что и их старые дома. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО, где расселение ведется в границах округа. Благодаря нововведениям у всех участников программы появилась возможность при желании и наличии соответствующего ресурса у города сменить район проживания. Это позволит ускорить темпы переселения и предоставить москвичам больше возможностей при выборе квартир. За все время действия реновации к переезду в новое жилье в Москве приступили уже свыше 180 тыс. горожан в 93 районах столицы», — уточнил вице-мэр Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал подробности о переселении горожан в другие районы столицы.

«Ранее в другой район могли переехать только собственники жилья при обращении к городу с таким запросом. При этом у горожан, которые проживают на условиях соцнайма, такой возможности не было. Благодаря поправкам в закон варианты для переселения участников программы расширились, так, москвичи смогут получить равнозначные квартиры ближе к работе или учебе», — объяснил он.

Гаман подчеркнул, что на данный момент город проводит работу над выполнением данного алгоритма.

Помимо этого, по словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на сегодняшний день под заселение по реновации уже было передано 324 дома, которые находятся в столице.

«Готовая отделка квартир в домах по реновации и благоустройство придомовой территории во всех районах столицы соответствуют стандартам программы, утвержденной правительством Москвы. Первые этажи домов остаются нежилыми. Там появляются магазины, кафе, аптеки, детские и медорганизации. Это образовывает для жителей комфортную городскую среду», — резюмировал министр.

Известно, что по реновации жителям предоставляются новые квартиры взамен устаревшего фонда. В новых квартирах уже выполнена готовая отделка и установлено нужное оборудование.

Во дворах новостроек есть зеленые зоны, установлены детские и спортплощадки, а также предусмотрены места для проведения отдыха.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что все дома, которые строятся в рамках реновации, будут обладать всей нужной инфраструктурой.