Ефимов: москвичи обратились за госуслугами по имуществу почти 130 тыс раз в 2024 г

В прошлом году в Москве было обработано около 130 тыс. заявок от физических лиц и представителей бизнеса, связанных с получением государственных услуг в жилищной и имущественно-земельной сферах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Несколько лет назад мегаполис завершил процесс цифровизации госуслуг в области имущества, что значительно упростило взаимодействие между городом и гражданами. Теперь для подачи запроса достаточно воспользоваться порталом mos.ru, прикрепив необходимые документы. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

«В сфере имущества для москвичей доступно 28 госуслуг, из которых 7 относятся к жилищной. Две из них доступны только на портале mos.ru, а еще 5 — как в бумажном, так и в цифровом форматах. 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере с марта 2021 года предоставляется только онлайн на портале mos.ru. Всего в прошлом году за госуслугами обратились более 129 тыс. раз, из них 93,3 тыс. заявок — свыше 70% — поступили в электронном виде», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что число обращений в 2024 году сопоставимо с показателями 2023 года, что указывает на стабильность спроса на городские электронные документы.

Граждане могут заказывать документы, связанные с недвижимостью, оформлять договоры купли-продажи, аренды и дополнительные соглашения к ним, а также подавать запросы по вопросам приватизации жилья, предоставления земельных участков, согласования межевых планов, изменения вида разрешенного использования участков и другим услугам.

«Самые популярные госуслуги связаны с получением справок о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года, заключением договоров социального найма, а также адресацией объектов недвижимости. На их долю приходится более 50% заявок от общего количества — около 70 тыс. в 2024 году», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как сообщили в департаменте информационных технологий Москвы, популярность онлайн-услуг в имущественной сфере на портале mos.ru остается высокой как среди физических лиц, так и среди представителей бизнеса. Все услуги доступны в любое удобное время из любой точки России, а отслеживание статуса заявки и получение результата также осуществляются через портал.

Развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, включая предоставление социально значимых и других услуг в цифровом формате, соответствуют целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».