Ефимов: Москва согласовала свыше 700 дизайн-проектов вывесок в 2024 году

За 2024 год столичным комитетом по архитектуре и градостроительству были согласованы 713 дизайн-проектов вывесок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Государственная услуга по согласованию дизайн-проектов вывесок — одна из наиболее актуальных для предпринимателей. В 2024 году с целью исполнения поручений мэра Москвы в постановление правительства Москвы внесли изменения, устанавливающие требования об обязательной организации подсветки вывески. Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться», — рассказал Ефимов.

Он подчеркнул, что нововведения были приняты 9 июля 2024 года, а действовать они начали с 1 января 2025 года. Благодаря этому предприниматели имели достаточно времени для приведения вывесок в соответствие с новыми требованиями за переходный период.

По словам главного архитектора столицы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергея Кузнецова, в течение нескольких последних лет Москомархитектурой проводится большая работа в рамках своей компетенции по экспертной оценке решений формирования архитектурно-художественного освещения в столице.

«Подсветка вывесок позволит сделать город еще удобнее для горожан, а сами информационные конструкции органичнее вписать в архитектуру зданий», — сказал Кузнецов.

Нововведения не затрагивают вывески в окнах и витринах, а также отдельно стоящие информационные конструкции.

Предпринимателям необходимо ориентироваться на разработанные в 2014 году Москомархитектурой архитектурно-художественные концепции внешнего облика территорий, магистралей и улиц города, постановление столичного правительства от 25.12.2013 № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» и разработанные Москомархитектурой в 2014 году архитектурно-художественные концепции внешнего облика улиц, магистралей и территорий столицы.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов согласовывает по результатам комиссионного соглашения проекты архитектурно-художественного освещения сооружений и зданий, которые располагаются на главных зонах ландшафтного назначения и общегородского значения, пешеходных зонах, площадях, улицах и магистралях, сооружений и зданий, образующих световой силуэт столицы, а также произведений монументального искусства.