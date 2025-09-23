Эффективность регоператоров привяжут к графику вывоза отходов

Для этого в федеральной системе учета отходов (ФГИС УТКО) появилась возможность фиксировать дату и время вывоза ТКО с контейнерной площадки. Эти данные будут использовать при составлении ежедневного рейтинга качества оказания услуг. Реальный график вывоза будет сверяться с установленным в информсистеме, который прописан в договорах.

«Часто жители жалуются именно на то, что отходы вывозят не по расписанию, как итог — переполненные контейнеры и справедливое недовольство, — отметила гендиректор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. — Сейчас рейтинг регоператоров учитывает, что отходы должны вывозить минимум раз

в неделю. На практике графики могут отличаться, и важно учитывать это, чтобы оценка работы операторов была объективной».

РЭО регулярно дает обратную связь для повышения прозрачности работы операторов. Кроме региональных операторов доступ к рейтингу получат органы власти федерального и муниципального уровней. Так они смогут видеть реальную картину и лучше контролировать качество услуги.