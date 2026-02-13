Эффект отдохнувшего лица за 3 минуты: пошаговая инструкция по цветокоррекции

В разгар унылого февраля следы недосыпа и упадка сил на коже видны особенно отчетливо. В такие моменты возникает желание не просто замаскировать недостатки, а вернуть лицу свежесть и живое сияние. Косметолог-остеотерапевт, основатель академии омоложения Bodyface Time Людмила Елисавецкая рассказала, как с помощью макияжа добиться отдохнувшего лица, сообщает Nord-News .

По словам Елисавецкой, даже после бессонной ночи или в возрасте 35+ можно визуально освежить взгляд, уменьшив выраженность отеков и теней в периорбитальной зоне. Главный секрет — в грамотной работе со светом и тенью для визуальной коррекции контуров.

Подготовительный этап

Для улучшения микрорельефа и снятия легкой отечности Елисавецкая рекомендовала использовать охлаждающий массажный ролик или предварительно охлажденную металлическую ложку. После этого нужно нанести на кожу уходовый праймер, обогащенный кофеином и аскорбиновой кислотой.

На наиболее темные области у внутренних уголков глаз тонким слоем нужно наложить цветокорректор теплого, персикового или мягко-оранжевого оттенка. Далее потребуется легкая, не плотная тональная основа на один тон светлее естественного цвета кожи. Ее нужно будет нанести и тщательно растушевать границы.

После этого специалист рекомендовала привести в порядок брови, аккуратно уложив их, и слегка подкрутить ресницы. Нанесение туши преимущественно на внешние уголки придаст взгляду ощущение открытости и бодрости.

Коррекция светом и цветом

С помощью хайлайтера можно акцентировать самые выступающие точки: внутренние уголки глаз и верхние части скуловых дуг. Естественный, здоровый румянец и объем губам придаст блеск в розовой или ягодной цветовой гамме. Завершить макияж следует с помощью фиксации результата легкой минеральной пудрой с эффектом мягкого фокуса, нанеся ее на центральную часть лица (Т-зону).

Как подчеркивает Елисавецкая, цель данной методики — перераспределить световые акценты, тем самым создав иллюзию отдохнувшей, подтянутой и сияющей кожи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.