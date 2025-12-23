«Ее боится Запад»: 23 декабря празднуют День дальней авиации ВКС РФ

День дальней авиации (ДА) Военно-воздушных сил РФ каждый год отмечают 23 декабря. Дата была учреждена в 1999 году. В 2015-м появился новый вид Вооруженных сил России — Воздушно-космические силы, и дата была переименована в День дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

Дальняя авиация в России начала развиваться с 23 декабря 1913 года. Тогда впервые отправился в полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец».

23 декабря 1914 года император Николай II приказал создать эскадру таких самолетов. Тогда и появилась российская дальняя (стратегическая) авиация.

На вооружении у ДА в России есть стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, дальние ракетоносцы-разведчики Ту-22Мр.

Ту-95МС создали около половины века назад. Это единственный в мире стратегический бомбардировщик, у которого есть турбовинтовые двигатели.

Дальняя авиация переносит крылатые ракеты большой дальности, оперативно-тактического назначения. Есть как ядерный вариант, так и стандартный.

Еще такие воздушные суды переносят авиабомбы разных калибров.

Дальняя авиация РФ может уничтожать цели почти во всех частях мира. Также входит в стратегические ядерные силы России. Главная цель — ликвидация военных объектов противника на огромном расстоянии.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.