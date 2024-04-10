Единый урок «Без срока давности» проведут в учебных заведениях Подмосковья

Каждый год 19 апреля в России отмечается день единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В этот день во всех учебных заведениях Московской области будет проведен единый урок под названием «Без срока давности», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Проект «Без срока давности» является крупным образовательным и просветительским мероприятием, направленным на сохранение памяти о Великой Отечественной войне среди современного поколения.

Школьникам, студентам колледжей и вузов будут показаны видеофильмы и презентации по военной тематике, а также будет предоставлена правовая оценка событий геноцида. Учащиеся ознакомятся с масштабом и характером преступлений нацистов против мирных жителей, изучат основные факты и тезисы, связанные с понятиями «нацизм» и «геноцид» советского народа на основе национального и международного законодательства.

Представители пресс-службы ведомства подчеркнули, что в рамках проекта «Без срока давности» учащиеся из Подмосковья также активно участвуют во Всероссийском конкурсе сочинений и исследовательских работ.



Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.