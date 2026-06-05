Единый день приема граждан проведут судебные приставы Московской области

Прием состоится с 12:00 до 20:00 в аппарате Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области и во всех подразделениях.

Единый день приема граждан и представителей организаций организован с целью повышения уровня информационной открытости ФССП России для общества и расширения каналов взаимодействия с гражданами.

Единый день приема, прежде всего, предполагает создание дополнительной возможности для граждан и представителей организаций обратиться к должностным лицам. В этот день сотрудники службы будут принимать посетителей без предварительной записи и после окончания рабочего дня, вплоть до 20.00.

Гражданам и официальным представителям, пришедшим на прием, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и (или) документ, подтверждающий полномочия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.