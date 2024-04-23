Единый день открытых дверей прошел в Можайском техникуме

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Можайский техникум» прошел единый день открытых дверей. Мероприятие состоялось в учебном корпусе № 1 в пос. Строитель. Собравшихся школьников и родителей тепло приветствовал директор техникума Игорь Пыканов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Игорь Владимирович рассказал о программах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и возможностях для абитуриентов 2024-го года. О приемной компании и правилах поступления в техникум присутствующих проинформировал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Андрей Гордиенко.

На мероприятии выступили депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, а также представители стратегически важных предприятий округа: исполнительный директор Можайского полиграфического комбината Константин Елов, полковник внутренней службы начальник 19 ПСО ГУ МЧС МО Михаил Кожин, представитель Сбербанка Татьяна Максимова.

День открытых дверей в Можайском техникуме посетили более ста учащихся старших классов школ нашего округа, а также юные жители соседних муниципальных образований, которые более всего заинтересованы сейчас вопросом выбора будущей профессии. Для будущих абитуриентов были организованы 10 экскурсий по кабинетам и лабораториям учебного заведения, где они смогли поучаствовать в мастер-классах по пожарной безопасности, технологии швейных изделий, поварскому делу, ветеринарии и другим направлениям, пройти профессиональные пробы и встретиться со специалистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.