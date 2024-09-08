Единый день голосования проходит в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде живут самые современные пансионы. На выборах депутатов в местный Совет они голосуют при помощи системы дистанционного электронного голосования. Таким способом свою гражданскую позицию выразила старевший член местного отделения партии «Единая Россия» Галина Мухтаровна Ананьева, передает пресс-служба партии.

«Накануне подала заявление на портале Госуслуг, с задачей помогли справиться дети. Они же объяснили, как нужно голосовать. В пару нажатий смогла сделать свой выбор. На участок пришла просто поздороваться с коллегами», — отметила Галина Мухтаровна.

Напомним, сегодня проходит третий заключительный день голосования. Сергиевопосадцы выбирают новый состав окружного Совета депутатов. Проголосовать можно дистанционно, при условии, что избиратель заранее подавал для этого заявление, а также очно на участках. В округе работают 152 пункта голосования. Найти свой избирательный участок жители могут с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.