Единственный в РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют разобрать на металл

Единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» исполнилось 40 лет. Модернизацию судна признали нерентабельной, поэтому его планируют разобрать на металл, сообщает Mash .

Впервые в боевых целях авианосец применили во время похода к берегам Сирии. На заслуженный покой «Адмирал Кузнецов» отправился в 2017 году.

Через пять лет его должны были вернуть обновленным, но в 2019 году во время ремонта авианосец получил серьезные повреждения. На реконструкцию нужно потратить 350 млрд рублей, поэтому проводить ее не имеет смысла.

«Адмирал Кузнецов» — единственный боевой корабль проекта 11435 «Кречет», созданный в качестве компромисса между линией развития кораблей с самолетами вертикального взлета и посадки. Проектная численность авиакрыла на крейсере — 50 летательных аппаратов, включая 14 вертолетов Ка-27 и 36 истребителей Су-27К.