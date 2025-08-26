Единовременное пособие получили более 800 семей Московского региона, взявших на воспитание детей

Семьям, взявшим на воспитание ребенка, отделение СФР по Москве и Московской области назначает единовременное пособие. С начала 2025 года выплату получили свыше 800 семей Московского региона. Об этом сообщает пресс-служба соцфонда РФ по Московскому региону.

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью — это разовая мера поддержки. На нее имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

Пособие не назначается родителям, лишенным или ограниченным в родительских правах, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении, а также гражданам РФ, переехавшим на постоянное место жительство за пределы России.

«Выплата предоставляется в фиксированном размере независимо от уровня дохода семьи. Единовременное пособие индексируется один раз в год. В 2025 году в Московском регионе его размер составляет 26 604,30 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или несколько детей, являющихся братьями или сестрами, пособие выплачивается в размере 187 996,90 рублей. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, выплата положена на каждого из них», — уточнил замуправляющего региональным отделением СФР Алексей Путин.

Для получения единовременного пособия необходимо подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг, в любой клиентской службе регионального отделения Соцфонда или МФЦ. К нему необходимо приложить свидетельство о рождении усыновленного ребенка, копию решения суда об усыновлении ребенка, документ об установлении опеки над ребенком.

Обратиться за пособием необходимо в течение шести месяцев — с момента вступления в силу решения суда об усыновлении, вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или заключения договора о принятии ребенка в семью.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, а средства приходят в течение 5 дней после вынесения положительного решения. При отсутствии необходимых документов и сведений срок может быть продлен до 20 рабочих дней.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.