Единоросы из Балашихи доставили очередной гуманитарный груз в зону СВО

В Общественную приемную балашихинского отделения «Единой России» с вопросом доставки гумгруза в Луганскую народную республику обратились военнослужащие одной из бригад. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В рамках работы балашихинского Центра объединения гражданских инициатив «Единые» исполнительный директор фонда «Защита», член партии «Единая Россия» Сергей Чураков, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина и начальник территориального отдела по северной Балашихе Администрации города Алексей Рождественский лично доставили гуманитарный груз в зону специальной военной операции.

«Задача выполнена — гуманитарный груз доставлен в зону СВО. Это тридцатая отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов. В сборе гумпомощи приняли участие фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита», администрация городского округа Балашиха, Балашихинское отделение партии «Единая Россия», жители Балашихи — микрорайонов 1 Мая, Южный, Дзержинского, Салтыковка и Гагарина», — рассказал член партии «Единая Россия» Сергей Чураков.

В состав гумпомощи вошли дизельные генераторы, сварочный аппарат, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, строительные перчатки, антидроновые шторки, нашлемники, браслеты, теплые носки, нижнее белье, сухой душ, продукты питания и обереги. Также при содействии депутата Госдумы Вячеслава Фомичева на фронт доставили 5 эвакуационных тележек для раненых и около 300 медицинских аптечек, которые изготавливаются в мастерских Военно-технического музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.