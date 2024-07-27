Единороссы Сергиева Посада и местные жители приняли участие в экологической акции «Чистый лес»

Жители округа, активисты Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия», сторонники, молодогвардейцы, представители Всероссийского общественного движения «Отцы России», сотрудники окружной администрации приняли участие в акции «Чистый лес». Экологический десант высадился на территории лесного массива в районе Загорского моря за СНТ «Энергетик», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Перед стартом акции работники Комитета лесного хозяйства и Мособллеса провели для участников инструктаж. Затем все вместе приступили к очистке леса. Активисты собрали валежник, а также мелкий бытовой мусор. Акция прошла в рамках партийного проекта «Чистая страна». Такие экологические мероприятия проходят в Подмосковье регулярно с весны по осень во всех лесах. Так, благодаря неравнодушным жителям, волонтерам, активу партии в прошлом году в Московской области было приведено в порядок более 70 гектаров лесных территорий.

«Такие санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на улучшение состояния окружающей среды. Убрали сегодня сухие ветви, теперь новые деревья и кустарники смогут свободно расти. Приятно отметить, что каждый раз к акции приобщается все большее количество участников. Сегодня, к примеру, к нам приехали коллеги из соседнего округа. Рады были приветствовать координатора проекта „Чистый лес“ из Пушкино», — сказала исполнительный секретарь Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», член регионального политического Совета партии Анна Казанбаева.

«Сохранение лесов для будущего поколения — сегодня приоритетная задача. С радостью присоединился к акции. Вместе сделали хорошее доброе дело», — отметил куратор проекта «Чистый лес» городского округа Пушкино Дмитрий Мельник.

В завершение мероприятия единороссы поблагодарили местных жителей, которые не остались в стороне и пришли на помощь.

«Коллективный труд совершенно точно пошел всем нам на пользу, ну, а территория леса теперь стала чище и благоустроеннее для прогулок или, к примеру, для похода за грибами», — отметил и. о. руководителя «Молодой Гвардии» в Сергиево-Посадском городском округе Андрей Аскеров.

Ранее уборку леса уже провели в 15 городских округах региона: Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне, Луховицах, Домодедове, Коломне, Одинцове, Лотошино и Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.