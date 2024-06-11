Единороссы Пушкинского округа провели мониторинг ремонта Ивантеевской школы искусств

В рамках реализации народной программы секретарь местного отделения «Единая Россия», глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с активистами партии «Единой России» провели мониторинг хода работ по ремонту Ивантеевской школы искусств, передает пресс-служба партии.

На данный момент уже выполнено 85% работ по демонтажу.

«Сейчас разрабатывается проектная документация. Вместе с коллегами обсудили предстоящие работы по благоустройству и отделке фасада. Работы идут оперативно, в рамках ранее установленных сроков», — прокомментировал Максим Красноцветов.

После завершения работ в здание переедут художественное отделение и отделение искусств. Планируется, что ремонт будет завершён к концу 2024 года.

Напомним, программа капремонта образовательных учреждений, реализуемая партией «Единая Россия» вместе с Министерством просвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом страны Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Всего в Московской области в 2024 году планируется капитально отремонтировать 42 школы, 20 детских садов и 11 колледжей, а в ближайшие три года работы пройдут на 393 объектах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.