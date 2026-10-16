Единороссы Люберец, Дмитрова и Богородского отправили помощь военнослужащим

На этой неделе из Подмосковья в зону спецоперации направили технику, медикаменты, продукты и другие необходимые вещи, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Всего с начала текущего года из Подмосковья было доставлено свыше 2,7 тыс. т грузов. Поддержка участников СВО и их родных — одно из ключевых направлений народной программы партии.

Так, из Люберец по запросу бойцов отправили питбайк, который поможет военнослужащим быстрее передвигаться по сложной местности и выполнять задачи там, где необходимы маневренность и скорость.

«Наша задача — оперативно реагировать на обращения с передовой и обеспечивать военнослужащих тем, что действительно нужно им в работе. Важно, чтобы ребята знали: дома о них помнят, их ждут и делают все возможное, чтобы поддержать», — прокомментировал депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско.

Также волонтерам движения «Ангелы Победы» из Дзержинского передали материалы для изготовления маскировочных сетей, которые они плетут по собственной технологии, позволяющей имитировать лесную чащу.

Из Дмитровского округа участнику СВО с позывным «Патриот» направили помощь в ответ на его запрос. В состав груза вошли газовые баллоны от Икшинской школы, медикаменты, собранные группой «Своих не бросаем», и продуктовые наборы.

«С 2019 года занимаюсь сбором и доставкой помощи в зону СВО. Стараюсь передавать ее адресно: ребятам особенно нужны медикаменты, теплая одежда, также много запросов на электротехнику и стройматериалы», — уточнил волонтер, представитель дмитровского отделения «Единой России» Михаил Петровичев.

В Богородском округе депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Ольга Попова по просьбе супруги участника СВО передала строительные инструменты. Кроме того, парламентарий встретилась с военнослужащим, прибывшим в краткосрочный отпуск, и передала для его сослуживцев необходимые вещи: генератор, тепловые пушки, портативную зарядную станцию и маскировочные сети.

«Продолжаем поддерживать героев, которые каждый день выполняют задачи, требующие не только мужества, но и материально-технического обеспечения. По запросу нашего земляка, который выполняет свой долг в зоне СВО, собрали необходимую помощь. Это поможет военнослужащим согреться в холода, оставаться на связи и чувствовать, что за спиной у них надежный тыл», — сказала Ольга Попова.

Известно, что в 2025 году единороссы Подмосковья отправили в зону СВО более 5 тыс. т гумпомощи, а всего с начала спецоперации бойцам и жителям новых регионов направили свыше 20 тыс. т грузов. Присоединиться к сбору гумпомощи может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.