Единороссы Красногорска собрали гумпомощь для новых регионов РФ к Новому году

В преддверии Нового года в отделении партии «Единая России» округа Красногорск начался сбор гуманитарной помощи, которая отправится к жителям новых территорий России. В состав груза войдут сладкие подарки, детские игрушки, вещи первой необходимости. Одним из первых к участию в доброй акции присоединился депутат Мособлдумы Роман Володин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель председателя совета депутатов муниципалитета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов отметил, что в сложный период особенно важно дарить детям праздник, они должны чувствовать поддержку.

«В состав груза войдут сладкие подарки, вещи, игрушки, то есть все, что детям может пригодиться в их повседневной жизни, и то, что может им подарить хорошее настроение. Хочется сказать огромное спасибо депутату Мособлдумы Роману Александровичу Володину. Только вместе можем прийти к этому. И здесь важно действительно, чтобы участвовал каждый. И чем больше мы сможем собрать, тем больше счастливых детишек будет в этот волшебный праздник», — сказал Богдан Андриянов.

По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Романа Володина, подготовка к предстоящему празднику началась заранее. Первая партия гуманитарной помощи доставлена в местное отделение, и эта работа продолжится.

«Я думаю, что 15 декабря будет сформирован большой, существенный груз, и он отправится на новые территории. Стараемся помогать, стараемся, чтобы люди чувствовали нашу помощь, и призываем всех, у кого есть возможность и желание, приходите к нам, помогайте!» — сказал парламентарий.

Отправка новогодней партии груза планируется на середину декабря. Подарки, заботливо собранные красногорцами, порадуют своих адресатов и подарят им праздничное настроение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.