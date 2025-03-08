Единороссы и автоинспекторы в Луховицах в составе «Цветочного патруля» поздравили автоледи

Акция «Цветочный патруль» прошла 8 марта в Луховицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ее провели представители луховицкого отделения «Единой России», команда 6 батальона 2 полка ДПС «Южный», окружные госавтоинспекторы, активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Также к акции присоединились депутаты Совета депутатов муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Ирина Каштан и Андрей Королев. Мероприятие состоялось по партийному проекту «Безопасные дороги».

В этом году местом базирования «Цветочного патруля» стала парковочная площадка у Аллеи Славы. По традиции представители Госавтоинспекции останавливали проезжающих автоледи. Вместо проверки документов — сердечные пожелания, цветы и поздравительные открытки.

«Женщины радуются сюрпризам. Они видят сотрудников Госавтоинспекции и думают, что их останавливают для проверки. Девушки, когда замечают, что мы стоим с цветами, все равно достают документы, но уже с улыбкой. В этот солнечный день приятно дарить им цветы и яркие эмоции», — сказал секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Акция «Цветочный патруль» проводится в Луховицах уже свыше 10 лет. Каждый год она становится частью поздравительного марафона в честь 8 марта.

«По традиции мы каждый год поздравляем наших дорогих женщин с праздником весны, любви и красоты. Им дарим тюльпаны, а еще желаем здоровья и благополучия, призываем соблюдать правила дорожного движения», — отметил заместитель командира взвода 6 батальона 2 полка ДПС «Южный» старший лейтенант полиции Андрей Ильин.

За время акции ее участники раздали свыше 50 букетов. Женщины, которые принимали поздравления, в ответ благодарили организаторов за теплые слова и внимание.

«Неожиданно. Спасибо мужчинам за такой прекрасный и приятный сюрприз», — отметила жительница Луховиц Наталья.

«Спасибо за поздравления, за то, что сделали этот яркий день еще лучше. Я тоже поздравляю женщин с 8 марта. Желаю счастья, благополучия, улыбок и весеннего настроения», — поделилась водитель Татьяна.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.