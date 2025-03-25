Единая социальная карта пенсионера в России: риски и возможности

Инициатива депутата Госдумы Сергея Миронова о введении федеральной социальной карты для пенсионеров и предпенсионеров поднимает важные вопросы о мобильности льгот и унификации социальной поддержки в России. Однако реализация такой системы потребует решения многих вопросов, как финансовых, так и технических, заявил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Действительно, существующие региональные карты ограничивают пенсионеров в возможностях при переезде или путешествиях, что создает неудобства для тех, кто, например, временно проживает в другом субъекте РФ или ухаживает за родственниками в ином регионе, отмечает он. Единая карта могла бы упростить доступ к льготам, транспорту, медицинским и другим услугам по всей стране, снизив бюрократическую нагрузку.

«Однако реализация такой системы потребует масштабной координации между регионами, унификации критериев предоставления льгот и значительных финансовых вложений в инфраструктуру (например, обновление терминалов в транспорте, больницах, магазинах). Кроме того, возникает вопрос: не приведет ли это к сокращению региональных программ поддержки, если ответственность за льготы полностью перейдет на федеральный уровень? Также важно учитывать технические риски — сбои в работе единой системы могут оставить без поддержки миллионы людей», — комментирует Поляков.

По мнению эксперта, нельзя игнорировать и политический контекст: подобные инициативы часто используются партиями для укрепления имиджа «защитников социальных прав», но их реальная эффективность зависит от детальной проработки. Прежде чем поддерживать идею, стоит дождаться конкретного законопроекта и публичного обсуждения его механизмов, включая мнение самих пенсионеров, уверен Поляков.

«Если проект устранит текущие дисбалансы и сохранит региональные доплаты, он может стать шагом вперед. Если же останется декларацией — рискует превратиться в еще один неработающий инструмент с непредсказуемыми последствиями», — резюмирует эксперт.