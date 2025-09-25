«Единая Россия» запустила третий всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

сегодня в 11:42

По его результатам будут определены самые дружные и бережливые дома. Решение о проведении конкурса было принято 15 сентября 2025 года Генеральным советом «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Конкурс проводится в целях повышения активности и ответственности собственников в вопросах содержания имущества многоквартирных домов, информирования граждан по вопросам защиты своих прав в сфере ЖКХ.

Основные задачи конкурса — выявление и обнародование лучших практик и поощрение активных собственников и качественно работающих управляющих компаний.

Заявки от граждан и юридических лиц будут приниматься по 5 номинациям:

Лучший двор (оцениваются практики благоустройства дворовой территории и участие жителей в их реализации).

Лучший подъезд (оценка практик благоустройства подъезда).

Самый дружный дом (примеры ситуаций, когда жители, объединившись, смогли решить общую проблему).

Самый энергоэффективный дом (оценка мероприятий, позволяющих снизить платежи за коммунальные ресурсы, и активности жителей в реализации проектов по энергоэффективности).

Молодые руки района (оцениваются мероприятия по благоустройству дворовых территорий силами активистов не старше 35 лет).

Заявки на конкурс необходимо подать на сайте moydom.er.ru. После предварительной оценки на предмет соответствия требованиям они будут выставлены на сайт для оценки «народными экспертами». Федеральное жюри выберет победителей, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании».

Заявки будут приниматься с 1 октября по 15 ноября, а голосование пройдет с 15 октября по 15 декабря. Итоги конкурса подведут в декабре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.