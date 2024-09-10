«Единая Россия» запустила горячую линию после атаки БПЛА в Раменском

Общественная приемная партии «Единая Россия» запустила горячую линию для помощи пострадавшим после атаки БПЛА в подмосковном Раменском. Об этом сообщила руководитель общественных приемных партии в Московской области, депутат Госдумы Алла Полякова.

Позвонить и оставить свое обращение может каждый желающий. На горячую линию можно обратиться за информацией о помощи пострадавшим, а также по любым бытовым, юридическим и иным связанным с этим происшествием вопросам.

«Работа проводится в сотрудничестве с администрацией города, депутатским корпусом и правительством Московской области, что позволяет быстро решать возникающие вопросы», — заявила Полякова.

Также специалисты приемной партии окажут психологическую поддержку пострадавшим.

Телефон горячей линии в Раменском: 8 (496) 464-57-79.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами БПЛА. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.