«Единая Россия» запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

В круглосуточном режиме они будут работать в Центральном исполкоме партии и на площадках «Единой России» во всех регионах, где проходит ЕДГ-2024. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обрабатывать сообщения от наблюдателей будут юристы и ИТ-специалисты.

«В эти дни порядка 58 миллионов избирателей сделают свой выбор. Наша задача — последовательно три дня наблюдать за происходящим, давать объективный и честный ответ на возможные вызовы, пресекать попытки создания фейков о ходе голосования. Сделать в восьми приграничных регионах все необходимое для обеспечения безопасности процесса. Мониторинговые и информационные системы „Единой России“ прошли проверку готовности противостоять внешним угрозам, работать в режиме реального времени с большими объемами сообщений от наблюдателей в одноименном партийном приложении. Не теряем концентрации и делаем все, чтобы выборы прошли законно и максимально открыто», — подчеркнул замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Напомним, в Единый день голосования выборы пройдут практически по всей стране. В регионах проголосуют за депутатов регионального и местного уровней: состоятся выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, в 21 городскую думу региональных столиц. Кроме того, изберут мэров городов Анадырь и Абакан, глав 25 регионов. По одномандатным избирательным округам организованы довыборы депутатов Госдумы. Также будет замещено более 33,7 тысячи мандатов в органы МСУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.