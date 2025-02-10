«Единая Россия» выдвинула 32 кандидата на выборы в Совет депутатов Люберец

В понедельник, 10 февраля, прошла II Конференция отделения «Единой России» городского округа Люберцы. Главный вопрос повестки — выдвижение кандидатов от партии для участия в предстоящих выборах, передает пресс-служба партии.

Секретарь местного отделения партии Владимир Волков напомнил, что городской округ Люберцы увеличился: к нему присоединились шесть населенных пунктов Раменского округа, а также произошло объединение Люберец и Дзержинского. Теперь это единая территория с населением 440 тысяч человек.

«Такое преобразование требует от нас не просто сохранения стабильности, но и движения к новому развитию, к дальнейшему улучшению качества жизни людей. Движения вверх!» — сказал Владимир Волков.

Он подчеркнул, что именно эту задачу предстоит решать будущему Совету депутатов в тесном взаимодействии с главой городского округа. Решение о выдвижении 32 кандидатов приняли по итогам тайного голосования делегатов Конференции. Все кандидаты — победители предварительного голосования, проведенного партией в декабре 2024 года.

«В нашей Команде — участник СВО, опытные политики и молодые лидеры, люди разных возрастов и профессий. Те, кто делами доказал, что умеет работать на результат и заинтересован в развитии округа», — сказал Владимир Волков.

Также на Конференции партийцы приняли предвыборную программу. Она основана на наказах и предложениях жителей. Документ включает дальнейшую поддержку военнослужащих и их близких, строительство школ, детских садов и поликлиник, а также модернизацию ЖКХ. Особое внимание уделено благоустройству парков, созданию новых общественных пространств и развитию спорта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.