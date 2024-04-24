«Единая Россия» Воскресенска продолжает помощь фронту

Неравнодушные воскресенцы, волонтеры и молодогвардейцы своими руками делают много полезного для солдат: плетут маскировочные сети, делают блиндажный свечи, создают сухой душ. Работа движется быстро, поэтому материалы быстро заканчиваются. Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева передала все необходимое для изготовления маскировочных сетей ребятам из школы «Вектор», которые сотрудничают с другими образовательными организациями, а в дальнейшем собирают посылки в зону СВО.

«Поблагодарила ребят за помощь и отзывчивые сердца. Большое спасибо школам, которые оказывают такую поддержку нашим защитникам на передовой. Мы также стараемся помочь и регулярно собираем посылки. Ведь свой вклад в победу может внести каждый», — сказала Екатерина Лобышева.

По просьбе одного из бойцов, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин передал необходимые вещи в зону СВО.

«Находясь в отпуске, наш мобилизованный обратился в Центр поддержки участников СВО и их семей, попросил оказать содействие в приобретении рюкзака для штурмовых действий. Закупили рюкзак „Скорпион“ для выполнения боевых задач. Он будет доставлен в ближайшее время военнослужащему в зону спецоперации», — сказал Малкин.

Для приема гуманитарной помощи в округе работают волонтерские пункты сбора по адресам: ул. Лермонтова, 13, телефон: 8 919 724-88-89; ул. Цесиса, 17, телефон: 8 (49-64) 41-58-94; ул. Октябрьская, 16, телефон: 8 (800-10) 1-55-16.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.