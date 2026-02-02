«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите памяти жертв геноцида советского народа

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о дополнительнойзащите памяти жертв геноцида советского народа. Необходимость его принятия обусловлена ростом попыток фальсификации истории и оправдания нацистской идеологии, сообщает пресс-служба партии.

Как отметила инициатор законопроекта, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко, защита правды о геноциде советского народа — вопрос национальной безопасности.

«Сегодня многократно увеличились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, на уровне государственных решений ряда стран оправдываются идеи нацизма. В ход идут всевозможные методы: снос и осквернение памятников, переписывание истории, восхваление нацистских преступников. Мы обязаны защитить память о каждом пострадавшем, чтобы наши дети на себе не испытали ужасов голода, как в блокадном Ленинграде, страха за свою жизнь, как в детском концлагере под Вырицей, пыток и казней, как на оккупированных территориях Сталинградской области», — отметила парламентарий.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет грозить за отрицание факта геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособникам в период Великой Отечественной войны, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, посвященных его жертвам, а также оскорбление их памяти.

Ольга Занко напомнила, что геноцид советского народа — непреложный факт, подтверждаемый архивными документами, материалами Нюрнбергского и иных процессов, решениями российских судов, которые базируются на вновь открывшихся обстоятельствах, обнаруженных захоронениях.

Отметим, в Подмосковье уже разработан региональный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа — он принят в конце 2025 года Московской областной Думой, вступил в силу 1 января этого года.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, депутат от «Единой России» Линара Самединова уточнила, что закон касается организации поисков останков жертв геноцида и установления их имен, предусматривает меры содействия и поддержки для общественных объединений, историко-краеведческих организаций, которые занимаются поисками, и социально ориентированным НКО.

«Признание геноцида народов СССР на территории Московской области в годы войны стало важнейшим шагом в правовой оценке преступлений нацизма. Наша задача — сделать все, чтобы память о жертвах нацистских преступников сохранилась, чтобы правда передавалась новым поколениям. Это особенно важно в условиях ведущейся против нас информационной войны и переписывания истории зарубежными коллегами», — подчеркнула Линара Самединова.

Подмосковная «Единая Россия» ведет активную работу по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В рамках акций «Парта Героя» и «Лица Героев» в 2025 году было открыто 167 парт и 12 муралов, посвященных их подвигам.

В 2025 году партактив приступил к реализации проекта «Успех V единстве поколений», направленного на сохранение памяти и укрепление единства нашей страны. Было проведено почти 12 тысяч мероприятий с участием актива партии и сторонников. Это Уроки мужества, патриотические встречи, открытие школьных музеев, чествование участников СВО.

Расширяется и список площадок Диктанта Победы в Московской области. В этом году к более чем тысяче площадок присоединится и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей в Истре. Это место легендарного боя 1941 года, где 78-я стрелковая дивизия под командованием полковника Белобородова остановила врага и перешла в контрнаступление.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.