«Единая Россия» внесла изменения в народную программу партии

Изменения в ключевой программный документ партии приняли в ходе XXII Съезда «Единой России». Она приведена в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Обновленная народная программа «Единой России» дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389. Ключевое изменение касается ввода нового направления — «Поддержка участников СВО и членов их семей», которое включает 13 положений.

Так, «Единая Россия» берет на себя ответственность за создание возможностей для профессиональной переподготовки участников специальной военной операции и членов их семей, а также их профессиональную самореализацию в целом и вовлечение в общественно-политическую жизнь страны.

Кроме этого, партия обеспечит комплексную медицинскую реабилитацию для участников СВО. Соблюдение трудовых прав и ряда принятых льгот и мер социальной поддержки как самих военнослужащих, так и их близких.

Также принят ряд изменений в существующие положения народной программы. В частности, одно положение перенесли из направления «Развитие новых регионов» и изложили в новой редакции: «Обеспечить содействие в формировании и реализации федеральных и региональных решений, касающихся адресной поддержки участников специальной военной операции».

Направление «Хорошая работа — достаток в доме» дополнено положениями об обеспечении стабильного, последовательного увеличения размера пенсий. О развитии платформенной экономики и занятости. Защиты права граждан при использовании онлайн-сервисов. Также партия будет заниматься обновлением и повышением эффективности служб занятости.

В направление «Крепкая семья» включены сразу несколько новых предложений, которые должны быть реализованы. Среди них закрепление правового статуса и предоставление за этим мер поддержки студенческим семьям, создание комнаты матери и ребенка в вузах. Предоставление ежегодной семейной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей. Расширение сети женских консультаций в сельской местности, поселках городского типа и малых городах

Направление «Здоровье человека» также включает в себя ряд нововведений. Они касаются обеспечения модернизации и переоснащения перинатальных центров, расширения сети национальных медицинских исследовательских центров. Кроме этого «Единая Россия» будет уделять внимание обучению жителей страны навыкам оказания первой помощи при несчастных случаях.

Направление «Забота о каждом нуждающемся» дополнили новым положением: «Повысить уровень социального равенства, обеспечив достойный уровень жизни семьям с детьми, пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан, нуждающимся в мерах поддержки».

Направление «Современное образование и передовая наука» теперь закрепляет за собой контроль за программой капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования и общежитий, а также реализацию программы капремонта и оснащения детских садов. Кроме этого, в рамках направления будут разработаны критерии оценки качества образования, сформирован национальный рейтинг образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Предусмотрено строительство передовых школ во всех федеральных округах, а также создание сети современных кампусов мирового уровня.

Направление «Удобная и комфортная жизнь» дополнили положением «Разработать мастер-планы развития крупных и малых городов, городских агломераций».

Направление «Государство для человека» теперь включает в себя положения об обеспечении внедрения искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу. А также формирование к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы и в сфере государственного управления.

По Направлению «Экономика развития» «Единая Россия», среди прочего будет заниматься обеспечением развития отечественного фондового рынка и улучшение инвестиционного климата. Развитием креативных (творческих) индустрий. А также расширением практики поддержки и развития малых технологических компаний и «выращиванию» технологических команд.

Направление «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны» дополнили положением «Обеспечить контроль за реализацией индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации».

Направление «Культура, история, традиции» дополнили положением «Реализовать программу „Земский работник культуры“. Кроме того, из направления „Развитие туризма“ перенесли положение „Содействовать развитию народных художественных промыслов“.

Направление «Гражданская солидарность и молодежная политика» также дополнили новыми положениями. Они касаются развития массового спорта и продвижение здорового образа жизни, достижению целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также обеспечения возможности участия граждан в процессе принятия решений и мониторинге создания и модернизации социальных объектов и инфраструктуры ЖКХ.

Изменения и дополнения согласованы с координаторами народной программы, а также с Минэкономразвития в рабочем порядке.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье имеет опыт реализации части нововведений в народную программу.

«На региональном уровне положения народной программы расшиваются на конкретные объекты и виды работ. Те цели и задачи, которые были прописаны в 2021 году [год принятия программы прим.ред.] мы в Московской области уже выполнили в среднем на 90%. Время не стоит на месте, появляются новые вызовы и задачи, которые нам всем необходимо решать сегодня. При этом, в части положений, касающихся поддержки бойцов специальной военной операции и их близких, мы накопили существенный опыт. Самое основное здесь — система сопровождения депутатским корпусом таких семей. Это позволяет нам в оперативном режиме следить за соблюдением всех прав наших Героев, а также за доступностью для них мер поддержки», — сказал Игорь Брынцалов.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын добавил, что исполнительный комитет партии уже приступил к изучению принятых новых положений и разработке дорожной карты.

«Опираясь на опыт реализации программы, начиная с первой редакции, мы также разработаем пошаговые механизмы выполнения каждого нового пункта», — сказал Перепелицын.

«Единая Россия» 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определила задачи на 2025–2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов. От Московской области в Генсовет партии вошел участник программы «Время героев», замминистра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Лосунчуков. Его наставником был непосредственно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.