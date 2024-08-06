«Единая Россия» в Жуковском провела второй этап XXXIII Конференции

В рамках второго этапа Конференции местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Жуковский принята предвыборная программа партии для муниципальных выборов депутатов совета депутатов, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

На предстоящие выборы местное отделение партии зарегистрировало 25 кандидатов — по пять человек на каждый округ. В соответствии с принятой программой, нацеленной на развитие городского округа и совершенствование системы взаимодействия с жителями как опорного метода управления, каждый из кандидатов готов со всей ответственностью приступить к реализации общественно важных мероприятий, затрагивающих сферу экономики, образования, здравоохранения, ЖКХ и благоустройства.

Среди приоритетов программы: повышение уровня и качества жизни людей, поддержка молодых семей, защита материнства и детства, создание условий для развития и воспитания детей, повышение престижа материнства и отцовства, а также обустройство «безбарьерной» среды в учреждениях и организациях для людей с ограниченными возможностями здоровья и открытие дополнительных реабилитационных групп. Отдельный раздел программы посвящен поддержке участников СВО и их семей.

«Сильная Россия, которую мы строим, начинается с благополучия каждой семьи, с качества их жизни. „Единая Россия“ следует главному принципу — „Государство для человека“. Наши кандидаты делают максимально открытым диалог избирателей и власти, беря за основу обращения и проблемы граждан. Их главная задача — сделать жизнь каждого жуковчанина комфортной», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Прохоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.