«Единая Россия» в Подмосковье рассказала об итогах работы в сфере промышленности

5 марта на площадке мытищинского завода «Метровагонмаш» прошел экспертный круглый стол «Промышленность Подмосковья. Есть результат!», на котором «Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы в Подмосковье за пять лет. Он стал логичным продолжением федерального форума партии в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба партии.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что благодаря народной программе партии были определены четкие подходы и планы развития промышленности.

«Главный итог — все стратегические отрасли региона в течение 5 лет продолжают уверенный рост. В лидерах — обрабатывающее производство, машиностроение, фармацевтика. По объему экономики и промышленному производству мы входим в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом», — подчеркнул он.

Игорь Брынцалов напомнил, что «промышленный» блок народной программы включает в себя все важные направления: импортозамещение, решение кадрового вопроса, создание условий для инвесторов. В частности, за последние 5 лет в регионе создано более 400 тысяч рабочих мест.

В свою очередь, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что результаты региона в развитии промышленности подтверждают статистические данные.

«За последние пять лет доходы бюджета Московской области выросли с 927 млрд до 1,6 трлн рублей. Объем промышленного производства увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 трлн рублей», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампредседателя правительства подчеркнула, что в текущих экономических условиях приоритетными остаются задачи развития инфраструктуры региона, поддержки предпринимательства и расширения инструментов стимулирования инвестиционной деятельности.

Работа по данным направлениям будет продолжена. «Единая Россия» готовится к следующему этапу — формированию новой пятилетней народной программы. Главным ее элементом, как и прежде, станут предложения экспертов и наказы жителей. Несколько инициатив по теме промышленности уже прозвучали на круглом столе в Мытищах.

В частности, директор по экономике и финансам компании «МедТеко»Людмила Денисова предложила создавать в регионах технопарки для малых технологических компаний. По ее словам, это должно положительно повлиять на возможности их развития и модернизации.

Эта идея нашла отклик в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве пообещали взять предложение в работу, отметив, что, с точки зрения возможностей, в Подмосковье есть всеусловия для развития таких компаний.

Напомним, развитие промышленности стало темой первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат», который прошел 19 февраля в Екатеринбурге. Как отметил Председатель партии Дмитрий Медведев, за время действия народной программы в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций.

«Единая Россия» приступила к сбору инициатив в новую народную программу. Как и в 2021 году, ее соавторами станут жители регионов и эксперты. Сбор предложений проходит на сайте «естьрезультат.рф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.