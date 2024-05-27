«Единая Россия» в Подмосковье провела встречи в рамках Дня российского предпринимательства

Ключевое мероприятие прошло в подмосковном Красногорске, здесь в ходе встречи федеральный координатор партийного проекта «Выбирай свое», депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что «Единая Россия» на постоянной основе оказывает и расширяет меры поддержки отечественным предпринимателям и производителям.

«Рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве с 2020 года составил более 35%. Все это благодаря существенным мерам поддержки в регионе для подмосковных предпринимателей: льготные кредиты по ставкам до 8,5%, особенности применения инвестиционного налогового вычета, отсрочка по уплате утилизационного сбора, была расширена программа промышленной ипотеки, увеличена программа льготного бизнеса и автокредитования. Также, действует программа содействия занятости и трудоустройства молодежи, продление мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы», — прокомментировал член Высшего совета «Единой России» Сергей Морозов.

Кроме того, Сергей Морозов он отметил, что вовлеченность округов Московской области в реализацию проекта «Выбирай свое» за последние 2 года превысила показатели более, чем в 2,5 раза. Особый упор власти региона делают на поддержку социально ориентированного предпринимательства.

«Несомненно, это общий вклад, благодарю за поддержку секретаря Московского областного регионального отделения „Единой России“, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, муниципальных координаторов и всех, кто активно помогает в развитии и реализации проекта „Выбирай свое“, — сказал региональный координатор партийного проекта, депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Кроме этого, аналогичные мероприятия прошли и в других городах Московской области. Так, депутат Госдумы Геннадий Панин, совместно с заместителем секретаря Павлово-Посадского отделения «Единой России» Филиппом Ефановым провели бизнес-завтрак в неформальной обстановке. В ходе встречи, предприниматели обсудили идеи и предложили сотрудничество для их реализации.

В Волоколамске депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев также встретился с предпринимателями округа и ответил на волнующие вопросы представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.