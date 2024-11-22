«Единая Россия» в Подмосковье провела первое заседание совета первичных отделений

Брынцалов отметил, что совет первичных отделений — новая структура, решение о создании которой было принято на федеральном уровне.

«Сегодня мы проводим первое заседание и важно обсудить, каким образом строить дальнейшую работу, что необходимо сделать для более эффективной работы первичек с точки зрения партийных и электоральных задач», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что на данный момент в «Единой России» состоят 2,6 млн членов партии и 90 тыс. первичных партийных организаций.

«В Московской области — порядка 4 тыс. первичек. В тех муниципалитетах, где на системной основе выстроена работа с первичным звеном — наши секретари задействованы во всех мероприятиях, и действительно, являются основой партии. В течение года были проведены встречи с секретарями первичных отделений и определены основные запросы. Среди них — информирование и участие в партийных мероприятиях, прямая коммуникация с партийными представителем на территории, продвижение и поддержка инициатив первичных отделений на муниципальном и региональном уровнях», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что ключевая задача на сегодняшний день — это построение постоянно действующей партийной структуры на базе секретарей первичных отделений.

«Работа секретаря первички в период между выборами должна строиться на постоянной коммуникации с активом партии в разных форматах. Ключевые направления работы — это поддержка участников СВО и работа с их семьями, гумпомощь, контроль за строительством социально-значимых объектов, а также выполнение Народной программы. Ежегодно мы формируем и обновляем перечень объектов в рамках госпрограммы для реализации на местах. Важно, чтобы первички активно вовлекались в эти процессы», — прокомментировал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Мероприятие прошло в формате диалога. Так, секретарь первичного отделения из Домодедово Андрей Грачев предложил разработать критерии эффективности первичек, среди которых бы были особые положения по решению электоральных задач партии.

«Нам важно привлекать как можно больше сторонников и не ограничиваться только количеством членов первичного звена. И здесь, конечно, эффективность секретаря определяется количеством наших сторонников. Спасибо за предложение. Направим федеральным коллегам», — сказал Брынцалов.

Секретарь первичного отделения из городского округа Котельники Мариан Николетта подняла вопрос о более полном погружении первичек в деятельность партии и коммуникации с депутатским корпусом, чтобы наши сторонники из первых уст могли знать об основных законах и деятельности «Единой России».

«В ближайшее время решением президиума мы раскрепим за депутатами всех уровней первичные отделения. У каждой первички будет куратор из представителя депутатского корпуса», — прокомментировал Брынцалов.

Наталия Шувикова из Дубны выступила с предложением проводить обучения для секретарей первичек, особенно по вопросам информационной безопасности и работе в социальных сетях.

«Такая работа у нас на системной основе выстроена с депутатским корпусом, проводятся семинары по актуальной повестке. К этой системе мы подключим и наши первичные отделения. Предлагайте темы, что вас интересует, мы сформируем план-график и онлайн будем проводить обучение», — сказал в заключение Игорь Брынцалов.

В ходе заседания были приняты документы, устанавливающие деятельность совета. Также был избран секретарь Совета первичных отделений Московской области, который будет отвечать за работу органа. Им стала секретарь первичной организации, глава городского округа Восход — Елена Филатова.

«Наши „первички“ действительно должны стать опорой партии во всём, продолжать также активно работать с людьми, собирать и исполнять наказы, плотно взаимодействовать с Советом депутатов, участвовать в общественно-значимых и партийных мероприятиях, проектах и, конечно же, всегда быть на связи с жителями. Задач много, уверена, что наш региональный Совет станет фундаментом, аккумулирующей силой и рабочей площадкой для реализации инициатив и предложений с мест», — подчеркнула Филатова.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.