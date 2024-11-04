«Единая Россия» в Подмосковье поздравила жителей с Днем народного единства

В Подмосковье 4 ноября «Единая Россия» провела мастер-классы, экскурсии для многодетных и семей участников СВО, концертные программы, а также поздравления бойцов СВО в госпиталях и санаториях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. В этот день более четырехсот лет назад воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с праздником.

«Наше самое большое государство в мире — родной дом для многих народов. Сегодня мы особенно тонко чувствуем неразрывную связь друг с другом. В ее основе — любовь к великой России. Все вместе мы бережем родную землю, наши традиции и уникальную культуру. В этот день мы с благодарностью вспоминаем патриотов, которые отстояли независимость Отечества в 1612 году и в другие переломные моменты истории», — сказал Брынцалов.

Он также добавил, что у каждого времени свои герои, которые становятся вдохновляющим примером беззаветного служения Родине.

«Сейчас наши Герои — это мужественные воины специальной военной операции. Душой и сердцем — мы с теми храбрыми парнями, которые прямо сейчас приближают Победу. Желаю жителям Подмосковья и всей страны крепкого здоровья, счастья, добра и единства. Как сказал наш Президент: „Всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи“. Будем дальше идти к общей мечте и трудом развивать наше многонациональное государство», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Депутатский корпус «Единой России» и активисты партии в День народного единства организовали для детей и взрослых творческие мастер-классы, концерты и экскурсии, но особое внимание было уделено семьям участников специальной военной операции, защищающих интересы России. Подобные мероприятия прошли во всех муниципалитетах.

Так, в честь Дня народного единства более 150 дмитровчан прошли по центральной площади города с флагами, воздушными шарами и транспарантом «Россия объединяет». В торжественном шествии приняли участие Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутаты фракции, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активные жители Дмитровского округа.

«Только вместе мы сможем справиться с любыми вызовами, которые стоят перед нашей страной. Мы должны помнить, что именно единство народа позволяет нам преодолевать трудности и строить светлое будущее. Желаю всем нам единства и силы! С праздником!», — сказала Марина Шевченко.

Завершилось шествие ярким выступлением сторонников партии «Единая Россия», исполнивших патриотические песни.

А в Ленинском городском округе депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук передал продуктовые наборы в ПВР накануне празднования Дня народного единства. Вместе с активистами и сторонниками партии, он посетил «Православный социально-реабилитационный центр Тихвинской Иконы Божией Матери» — организацию, которая в сложный период предоставляет временное жилье и поддержку семьям беженцев из Курской области. Здесь не только предоставляют кров и еду, но также создают условия для духовной и моральной поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы напомнить — Россия велика своей добротой, отзывчивостью и сплоченностью. В этот праздник важно, чтобы каждый почувствовал себя частью единого народа, чувствовал, что он не один, что рядом всегда есть поддержка», — поделился Жук.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Краеведческом корпусе Сергиево-Посадского музея-заповедника, актив местного отделения партии «Единая Россия» организовал экскурсию для семей участников специальной военной операции. С экспозицией участников познакомили сотрудники музея.

Родные бойцов СВО посетили реконструкции поселения охотников раннего железного века, увидели древнее жилище под тростниковой крышей, а также освоили применение орудий охоты каменного и раннежелезного века.

«Такие мероприятия для семей участников СВО мы проводим регулярно. Сегодня мероприятие было посвящено важному для нашей страны празднику. Экскурсоводы помимо основной экспозиции познакомили участников экскурсии с историей российского государственного праздника», — сказала исполнительный секретарь Сергиево-Посадского отделения «Единой России» Анна Казанбаева.

В Балашихе партийцы организовали для детей участников спецоперации кулинарный мастер-класс. Под присмотром опытных поваров юные кулинары самостоятельно замешивали тесто, раскладывали ингредиенты и готовили свою пиццу. Дети могли выбирать по вкусу и создавать свой уникальный рецепт, получая навыки приготовления и возможность проявить фантазию.

«Мы общаемся с семьями участников СВО, обсуждаем их проблемы. Оказываем им поддержку, стараемся привлекать их к различным мероприятиям. Ни одна семья не остается без нашего внимания», — сказал член партии «Единая Россия» Сергей Щукин.

Всю выпечку дети передали раненым бойцам СВО, проходящим лечение в госпитале в микрорайоне Купавна. Помимо этого, в госпиталь доставили различные подарки. Их собирали в течение месяца партийцы, жители округа, волонтеры, предприниматели, школьники и воспитанники детских садов Балашихи.

Кроме этого, в праздничный день, для семей погибших участников специальной военной операции, региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченная по правам детей в Московской области Ксения Мишонова организовала посещение циркового шоу братьев Запашных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.