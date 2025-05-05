«Единая Россия» в Подмосковье готовит большую программу к 80-летию Победы в ВОВ

Партия «Единая Россия» в Подмосковье готовит масштабную программу к 80-летию Великой Победы. В центре внимания — забота о ветеранах, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

По словам секретаря регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, этот юбилей станет особенным для всего Подмосковья.

«Мы делаем акцент на живом общении с ветеранами, на персональном внимании к каждому герою. Для них готовятся поздравления на дому с вручением специально собранных подарочных наборов. Там, где не позволяет здоровье, мы передадим подарки через близких. В настоящий момент в нашем регионе проживает свыше 400 участников войны», — сказал Брынцалов.

В планах — организация торжественных «парадов у дома» с участием военных оркестров, когда ветераны смогут увидеть праздничное представление из своего окна. Кроме этого, при поддержке «Единой России» пройдут традиционные форматы, среди них: «Вальс Победы», «Окна Победы», театрализованные постановки и иммерсивные спектакли.

Сегодняшним защитникам Отечества — участникам специальной военной операции — также уделяется необходимое внимание. В рамках акции «Письмо солдату» дети пишут теплые послания бойцам, а в рамках акции «В день Победы для Победы!» партийцы и волонтеры МГЕР помогают организовать сбор необходимых вещей для фронта.

«Для нас важно, чтобы этот юбилей стал настоящим всенародным праздником, который объединит поколения, напомнит о нашей общей истории и укрепит связь между прошлым и настоящим», — подчеркивает Игорь Брынцалов.

Традиционно депутатский корпус, активисты «Единой России» присоединяться к акции «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в онлайн формате. Для этого в преддверии Дня Победы нужно поставить в своих профилях в социальных сетях снимки героев Великой Отечественной войны — близких, которые противостояли фашистам на фронте и в тылу. Сделать стилизованную фотографию можно при помощи конструктора на официальном сайте акции.

Параллельно со стартом торжественных мероприятий завершается масштабная работа по благоустройству воинских мемориалов и памятных мест. К этой деятельности активно привлекается молодежь Подмосковья — школьники и студенты участвуют в субботниках, помогают приводить в порядок места боевой славы.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию: в рамках программы подмосковной «Единой России» «Успех V единстве поколений» запланированы встречи и уроки мужества со свидетелями Великой Отечественной войны и продолжателями дела поколения победителей — Героями СВО.

Программа мероприятий разработана с учетом мер безопасности. В подготовке задействованы местные отделения партии, общественные организации и волонтерские движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.