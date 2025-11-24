«Единая Россия» в Московской области проведет Декаду приема граждан

Декада приема, посвященная Дню рождения партии, пройдет с 1 по 10 декабря на площадке региональной и местных общественных приемных «Единой России» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии, представители профильных ведомств проведут встречи с жителями Подмосковья по самым важным и актуальным темам.

Тематические встречи будут посвящены вопросам жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, образования, защиты прав трудящихся, здравоохранения, материнства и детства, бизнеса и предпринимательства.

«С 1 по 10 декабря традиционно во всех общественных приемных „Единой России“ пройдут встречи с гражданами. Каждый прием будет посвящен определенной тематике, наиболее волнующей жителей Подмосковья. Наша цель — получить обратную связь и решить как можно больше проблем, чтобы выстроить системную работу по улучшению жизни в нашем регионе», — отметила депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной Алла Полякова.

Тематические приемы пройдут в общественных приемных «Единой России» по всей Московской области. Узнать подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8 (495) 106–05–50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.