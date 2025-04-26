«Единая Россия» в Московской области присоединилась к Всероссийскому субботнику

Депутаты «Единой России» наравне с жителями муниципалитетов принимают активное участие в уборке и озеленении. В этом году было организовано более 740 площадок

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в этот день вместе с жителями Реутова и главой округа Филиппом Науменко, активом регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» принял участие в субботнике, который проходил в Центральном парке города.

«С нами наводили порядок ветераны боевых действий, семьи участников спецоперации, работники предприятий и учреждений, наша молодёжь — всего больше 500 человек. Мы сажали яблони и цветы, убирали листву с газона, делали с детьми скворечники. На этом преображение парке не закончится. В марте прошлого года он стал победителем национального голосования „Городская среда“. Это позволит нам в следующем году начать его комплексную реконструкцию. В частности, мы обновим зоны отдыха у водных объектов и заменим дорожки», — рассказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что на субботнике все желающие могли проголосовать за другие объекты благоустройства. В Реутове пять территорий заявлены в программу «Формирование комфортной городской среды». Она реализуется в рамках президентского национального проекта.

«Всего в этом году от нашего региона участвуют 289 объектов из 54 округов. Проголосовать можно до 12 июня на портале госуслуг», — добавил он.

Также Брынцалов присоединился к высадке 155 кленов в честь Героев специальной военной операции на «Аллее Памяти» в Балашихе.

Особое внимание, в преддверии 80-летия со дня Великой Победы, «Единая Россия» уделяет мемориалам и местам Славы, посвященным памяти Героев Великой Отечественной войны.

Так, в Пушкинском городском округе депутат Мособлдумы Михаил Ждан совместно с руководителем местной Ассоциации ветеранов Леонидом Соболевым, сторонниками и активистами партии, школьниками и молодогвардейцами провел генеральную уборку на Мемориале Великой Отечественной войны в Мамонтовке. Совместными усилиями партийцы благоустроили территории вокруг мемориала.

«Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку тепла. Теперь территория возле памятника радует глаз — везде чисто и красиво», — сказал Михаил Ждан.

В Богородском округе депутат Государственной Думы Александр Толмачёввместе с депутатами фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа приняли участие в уборке реки Загребка от сухостоя. Участники подмели тротуары, собрали листья, ветки и мусор, посадили деревья, решили локальные вопросы!

«Когда своими руками высаживаешь деревья, представляешь, как они вырастут и зашумят над головами новых поколений, будут давать тень в летнюю жару нашим детям и внукам. В субботниках по всей стране сегодня принимают участие партийцы, „Единая Россия“ каждый год помогает в проведении этого праздника чистоты. Замечательная традиция, к которой я всегда присоединяюсь. Сегодня высадил кедры в Звëздном городке в память о Юрии Гагарине, „Кедр“ — это его позывной. Вместе с многодетными семьями наводили порядок во дворах и скверах Лосино-Петровского и Биокомбината. С жителями Фрязино сделали наукоград ещё уютнее и чище, убрали ветки и листву после зимы. В деревне Жилино Богородского округа очистили от сухостоя реку Загребка — теперь она бежит свободно и быстро, ничто не мешает, а ещё это убережëт воду от загрязнения летом», — прокомментировал Толмачёв.

Одним из общественных пространств экологической акции стал парк отдыха Ривьера в Можайске, к уборке которого присоединилась депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова. Территория парка была поделена на участки, которые распределили между участниками.

«Всероссийский субботник — это не просто уборка, это важная инициатива, которая позволяет нам вместе приводить в порядок наш округ, это вклад жителей в создание комфортной и благоприятной среды для жизни. Люди старшего поколения помнят, а молодежь знает из школьных учебников по истории истоки этого мероприятия. Первый Всероссийский субботник состоялся 1 мая 1920 года, когда только в Москве в этой акции приняли участие около 425 тысяч человек. И сегодня в цикле патриотических мероприятий „Успех V единстве поколений“ эта экологическая акция занимает особое место. Мы продолжаем развивать наши традиции, связанные с человеческими ценностями», — отметила Сердюкова.

На площадке в парке приняли участие в субботнике 150 человек, собрали более 250 мешков мусора, листвы, привели в порядок нижнюю площадку парка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.