«Единая Россия» в Луховицах выдвинула кандидатов на осенние выборы в совет депутатов

Состоялся первый этап шестой конференции луховицкого отделения «Единой России». Мероприятие прошло в Доме культуры «Старт» и собрало представителей всех 44 первичных партийных отделения в округе и местного политсовета, действующих депутатов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин рассказал об итогах работы за год. Он отметил, что первостепенной задачей остается помощь участникам специальной военной операции, родным и близким бойцов.

«В зону СВО направлено уже свыше 200 тонн гумпомощи. Сбор ведем на регулярной основе. Спасибо каждому, кто вносит посильный вклад в приближение Победы. Депутаты и волонтеры из „Единой России“ систематически помогают родным и близким участников СВО, решают их бытовые вопросы. Регулярно навещаем семьи, общаемся с ними, спрашиваем, чем помочь. За год выполнили свыше сотни добрых дел по просьбам и обращениям родных и близких военнослужащих», — сказал Сергей Тимохин.

Главным вопросом конференции стало выдвижение кандидатов, которые представят местное отделение партии на предстоящих выборах в окружной совет депутатов. Совет состоит из 20 народных избранников. Половина из них участвует в выборах по одномандатным избирательным округам, а вторая часть избирается по партийным спискам.

«За последние годы городской округ Луховицы добился успехов в разных направлениях. Важно, чтобы эти работы продолжались, и луховичане не переставали видеть положительные перемены, чувствовали заботу и поддержку. От результатов голосования зависит, какими для округа и его жителей будут ближайшие 5 лет», — отметил Тимохин.

Было организовано тайное голосование среди партийцев, по итогам которого определился перечень кандидатов.

Так, по одномандатному избирательному округу № 2 будет баллотироваться молодой специалист, врач-терапевт, заведующий отделением неотложной медицинской помощи Луховицкой больницы Антон Минаев. Он проявил себя во время пандемии коронавирусной инфекции и с того времени посвятил трудовой путь заботе о здоровье жителей округа.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

По одномандатному избирательному округу № 8 баллотируется фермер, глава крестьянского фермерского хозяйства Антон Лукьянов. Юноша активно участвует в общественной работе на благо округа, помогает учреждениям культуры и спорта, предоставляет овощи ветеранской организации в качестве подарка ко Дню пожилого человека.

По одномандатному округу № 1 баллотируется председатель окружного совета ветеранов, луховицкий координатор партийного проекта «Старшее поколение» Ольга Терехова. Она много лет возглавляла местное управление соцзащиты, поэтому хорошо знает луховицких пенсионеров, лично знакома со многими из них и не раз оказывала им помощь.

«Партия выдвигает достойных кандидатов разного возраста и профессий — от участников и волонтеров СВО до представителей авиационного завода, который для Луховиц является градообразующим, врачей, педагогов и фермеров. Убежден, что с такой командой округ продолжит стремительно идти вперед», — подчеркнул Сергей Тимохин.

Депутат Московской областной Думы Максим Коркин отметил, что луховицкими партийцами проводится большая работа на благо округа, и пожелал им победы на предстоящих выборах.

«Луховицких партийцев знаю, как ответственных и добросовестных представителей „Единой России“. Убежден, что предстоящее голосование в органы местного самоуправления пройдет в округе на должном уровне», — сказал Максим Коркин.

Также Максим Коркин добавил, что в округе проводится большая работа по выполнению наказов, которые вошли в Народную программу «Единой России». За год удалось исполнить 86 из 88 наказов.

«Выполнены капремонты Краснопоймовской и Выкопанской школ, гимназии № 10, а теперь обновляется городская школа № 2. Благоустроена Аллея Славы, возрожден стадион „Авиатор“ и начата реконструкция стадиона „Спартак“. В настоящее время в городе Луховицы на пустыре обстраивается современная уютная парковая зона. Ведется работа по модернизации здравоохранения — в окружную больницу поставлено много медоборудования, в том числе современный рентген-аппарат, начат капремонт терапевтического корпуса», — сказал Максим Коркин.

Голосование в городском округе Луховицы пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.